AA

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1.031 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.026 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.880 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,6 artışla 1.726 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 1.718 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizliklerinin yanı sıra merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.730 ve 1.750 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.