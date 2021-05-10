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Altınordu, play-off şanssızlığını kırdı

TFF 1. Lig’i 6. sırada tamamlayan Altınordu, 6 yılda 4 kez eşiğinden döndüğü play-off’a kalmayı başardı. Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Türk gençleriyle neler başarabildiklerini gösterdiklerini belirtirken, şampiyonluğa ulaşma istediklerini ifade etti. Kırmızı-lacivertli taraftarlar ise takımlarına sosyal medya üzerinden verdikleri mesajlarla destek oldu

Altınordu, play-off şanssızlığını kırdı

TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Balıkesirspor’u 5-0 mağlup eden Altınordu, ligi 6. sırada tamamladı. Play-off oynama hakkı kazanan kırmızı-lacivertliler, ligi 3. sırada bitiren Samsunspor ile eşleşti. Altınordu, play-off ilk maçını 17 Mayıs Pazartesi günü rakibiyle sahasında oynayacak. İzmir temsilcisi, 21 Mayıs Cuma günü rövanş maçında deplasmanda ter dökecek.
Altınordu, rakibiyle bu sezon oynadığı iki maçı da beraberlikle tamamladı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan müsabakada 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, 26. haftada ise sahasındaki karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından yaptığı açıklama yıllardan beri play-off’un kenarından döndüklerini hatırlatarak, “Şu an play-off içerisindeyiz. Bence ligin hak eden 4 takımı kaldı. Ligde oynadığımız bu takımlarla kaybetmedik. Fakat iki maç üzerinden sonra final maçı oynamak kolay değil. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle play-off'a kalarak neler yapabileceğimizi gösterdik, birinci bölüm bitti. İkinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig’e yükselen Altınordu, bu sezonda ligi 7. sırada tamamlayarak play-off’a kalamamıştı. Daha sonra 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını üst üste 7. sırada kapatan kırmızı-lacivertliler, yine play-off sıralamasının bir sıra gerisinde yer almıştı. Bu sezon ligi 6. sırada bitiren Altınordu, yıllardan beri süregelen şanssızlığını da kırdı.

TARAFTARLARDAN PLAY-0FF DESTEĞİ

Play-off’a kalınmasının ardından Altınordu’da taraftarlar da sosyal medya üzerinden takımlarına destek oldu. Kırmızı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar, “Haydi gidelim şu Süper Lig’e”, “Başarılar Altınordu’m”, “Bastır Altınordu”, “Bu sefer olacak” yorumlarıyla takımlarına desteklerini dile getirdi.

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