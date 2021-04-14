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Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, son 2 maçından puan çıkaramadı

Altınordu, TFF 1. Lig'de son 2 maçta puan alamadı

Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçlarından puansız ayrılan Altınordu, haftayı 52 puanla tamamladı. Ligde son 4 haftaya play-off barajında giren İzmir temsilcisi, lider GZT Giresunspor'un 11 puan gerisine düştü.

Daha önce de üst üste GZT Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında sahadan puansız ayrılan Altınordu, bu sezon 6. karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.

Ligde 18 Nisan Pazar günü Akhisarspor'a konuk olacak Altınordu, ligi GZT Giresunspor, Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

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