Bu sezon Play-Off oynamanın hesaplarını yapan Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay’ı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-lacivertliler, bu galibiyetle hemşehrisinin ilk 6 hesaplarını bitirirken, son 3 haftaya ise umut dolu girdi. Gazişehir’in puan kaybettiği haftada hata yapmayan Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri, maç fazlasıyla 6. basamakta kendisine yer buldu. Altay’ı yenen Altınordu, bu sezon derbilerde gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonunda 8 Ege derbisinde sahaya çıkan İzmir temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan toplamayı başardı. Altay’ı hem içeride hem de dışarıda devirmeyi başaran kırmızı-lacivertliler, Balıkesirspor Baltok ve Afjet Afyonspor maçlarından ise 4’er puan elde etti. Altınordu bu sezon Ege derbisinde tek yenilgisini Abalı Denizlispor karşısında aldı. Ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmada rakibini 4-0’la geçen İzmir ekibi, deplasmanda rakibine tek golle boyun eğdi.



SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİLER

2018 Dünya Kupası’nda Belçika ile oynadıkları maçın ardından soyunma odalarını temizleyen Japon futbolcuların bu hareketi oldukça konuşulmuş ve alkış almıştı. Buna benzer bir olay da İzmir’de yaşandı. İzmir derbisinde Altay ile oynanan maçın ardından Altınordulu futbolcular, soyunma odasını temizleyerek karşılaşmadan ayrıldı. Kırmızı-lacivertli oyunların bu hareketi övgü aldı.

Öte yandan Altay maçının 29. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes’in durumunun yarın çekilecek MR’dan sonra belli olacağı bildirildi.