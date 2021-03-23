Altuğ Gültan kimdir? Merak konusu oldu. 2019 yılında oyuncu Melek İpek Yalova ile dünya evine giren Altuğ Gültan geçtiğimiz gün tek celsede boşandı. İşte Altuğ Gültan hakkında merak edilenler...

ALTUĞ GÜLTAN KİMDİR?

Altuğ Gültan profesyonel medya kariyerine 2009 yılında Fox International Channels Turkey'de programlama ve içerik satın alma departmanında başladı. Kısa sürede birçok kanal lansmanına, global içerik anlaşmalarına, yerel yapımlara, özel projelere ve marka entegrasyonlarına dahil oldu. Bu süre zarfında Fox Kanallarını uluslararası TV pazarlarında temsil etti.

Türkiye'de FOXCRIME ve 24Kitchen kanal başlatma stratejilerini planladıktan sonra, Yunanistan'daki FIC kanallarına da destek verdi.

FIC Türkiye 'Prodüksiyon Başkanı' pozisyonuna terfi etti. National Geographic Channel Türkiye'nin ilk yerel içeriklerini yaptı.

FIC Türkiye, Mega Fabrikalar: Vestel, Inside Turkish Airlines ve Ozan Güven'in Science of Stupid gibi projelerinin yanı sıra, ilk kurum içi belgeseli 'Boz Ayıyı Takip Etmek ' ile 'Üstün Katkı Ödülü'nü kazandı.

Altı yıllık televizyon deneyiminin ardından, uzun süredir planladığı şirketi kurmak için Temmuz 2015'te FIC'e veda etti.