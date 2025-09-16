Habertürk
        Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt ayrıldı; "Barışmamız mümkün değil" - Magazin haberleri

        Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt ayrıldı

        Şarkıcı Alya Şahinler, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Yılmaz Kunt ile ayrıldıklarını duyurdu; "Barışmamız mümkün değil"

        Giriş: 16.09.2025 - 08:10 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:10
        "Barışmamız mümkün değil"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alya Şahinler, Etiler Karakolu'na girerken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde evde çalışan yardımcının pahalı bir marka saati ve yaklaşık 20 bin TL para çaldığını söyleyen şarkıcı; "Bir hırsızlık olayı olmuştu biliyorsunuz, evimden saatim ve altınlarım çalınmıştı onunla ilgili bir imza atmam gerekiyordu, ondan dolayı geldik" dedi.

        "EVE YARDIMCI ALIRKEN KORKULARIMIZ OLACAK"

        Yardımcılarını bulamadıklarını söyleyen Alya Şahinler; "Maalesef bulamıyoruz, yurt dışına kaçmış. Bundan sonra eve yardımcı alırken biraz korkularımız olacak. Eskiden yaptıkları gibi çalışanların pasaportunu kimliğini yanımızda bulundurmamız gerekecek herhalde kaçmasınlar diye" şeklinde konuştu.

        AŞK BİTTİ

        Öte yandan bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Yılmaz Kunt ile ayrıldıklarını da söyleyen Alya Şahinler; "Bende bir defter kapandı mı rafa kalkar. Bir daha açıp bakmam. Kötü ayrılmadık ama bundan sonra barışmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

