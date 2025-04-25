Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da akılalmaz olay! Barışma teklifi reddedilince kendini bıçakladı | Son dakika haberleri

        Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

        Amasya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma T.'yi (20), barışmaya ikna edemeyen Ahmet Burak D. (26), sokak ortasında kendisini karnından bıçakladı. Olay sırasında Fatma T. de darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da akılalmaz olay! Barışma teklifi reddedilince kendini bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'daki olay, öğleden sonra, Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma T., yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul’da birlikte yaşadığı Ahmet Burak D.'den ayrılıp Amasya’daki akrabasının yanına taşındı. Amasya'ya giden Ahmet Burak D., bugün sokakta karşılaştığı Fatma T.'ye barışmak istediğini söyledi.

        İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı. Fatma T., elinden bıçağı almak isterken Ahmet Burak D.'nin yumruk darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı