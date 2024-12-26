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        Haberler Gündem Güncel Amasya'da yolcu otobüsünün bagajından 9 düzensiz göçmen çıktı | Son dakika haberleri

        Amasya'da yolcu otobüsünün bagajından 9 düzensiz göçmen çıktı

        Amasya'da polis ekiplerince denetlenen yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler sürücü ve muavini gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 01:55 Güncelleme: 26.12.2024 - 02:04
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        Yolcu otobüsünün bagajından 9 düzensiz göçmen çıktı
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, bagaj bölümünde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        AA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücü ile muavin, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        VALİ ÖNDER BAKAN'DAN AÇIKLAMA

        Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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