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        Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

        AMASYA´nın Merzifon ilçesinde, Bakiye Erol´un (53) parmağında sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:50
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        Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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        AMASYA´nın Merzifon ilçesinde, Bakiye Erol´un (53) parmağında sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

        Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol´un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan ancak başaramayan Erol, parmağı şişince Merzifon İtfaiye Müdürlüğüne gidip yardım istedi. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

        Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Bakiye Erol, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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