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        Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan için Taşova'da mevlit okutuldu

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:14
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        Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan için Taşova'da mevlit okutuldu
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde mevlit okutuldu.

        Çakırsu köyündeki köy camisinde şehit Aslan için cuma namazı öncesi düzenlenen programda mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Mevlit programına şehidin ailesi ile Kaymakam Efe Kılıç, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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