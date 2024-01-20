Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobil sürücüsü E.P. gözaltına alındı.

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