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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:54
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        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a giden bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobil sürücüsü E.P. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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