Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de 2 bin 534 öğrenci karne aldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 bin 534 öğrenci ve 342 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de 2 bin 534 öğrenci karne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 bin 534 öğrenci ve 342 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.

        Ülkü Ortaokulu ve Işık İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine, Kaymakam Baha Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Zehra Özyol da katıldı.

        Büyükkaymakcı, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamladınız. Bu başarınızda emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yeni dönemde de aynı başarılarınızı sürdüreceğinize inanıyorum." dedi.

        Özyol da "Bugün karne almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz ancak tatilde de boş durmayın. Kitap okuyun, spor yapın ve ailenizle vakit geçirin. Yeni dönemde daha başarılı olmanızı diliyorum." diye konuştu.

        Törenlerde öğrencilere karneleri Büyükkaymakcı ve Özyol tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan için Taşova'da mevlit okutuldu
        Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan için Taşova'da mevlit okutuldu
        Amasya'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye, "ip sarma" tekniğiy...
        Amasya'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye, "ip sarma" tekniğiy...
        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi
        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi
        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Amasya´da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Amasya´da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Devrilen kargo minibüsünün sürücüsü öldü
        Devrilen kargo minibüsünün sürücüsü öldü