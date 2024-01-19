Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye, "ip sarma" tekniğiyle çıkardı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince "ip sarma" yöntemiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye, "ip sarma" tekniğiyle çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince "ip sarma" yöntemiyle çıkarıldı.

        İlçede yaşayan Bakiye Erol, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

        İtfaiye ekibi, Erol'un parmağına doladığı iplik sayesinde yüzüğü kaydırarak çıkardı.

        Erol, itfaiyeye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi
        Merzifon ADEM'de 56 kursiyere sertifika verildi
        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Taşova'da 3 bin 452 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Amasya´da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Amasya´da zincirleme kaza: 3 yaralı
        Devrilen kargo minibüsünün sürücüsü öldü
        Devrilen kargo minibüsünün sürücüsü öldü
        Amasya'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
        Amasya'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
        Gazi jandarma er Gündüz'ün cenazesi Amasya'da toprağa verildi
        Gazi jandarma er Gündüz'ün cenazesi Amasya'da toprağa verildi