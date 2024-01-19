Amasya'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye, "ip sarma" tekniğiyle çıkardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince "ip sarma" yöntemiyle çıkarıldı.

İlçede yaşayan Bakiye Erol, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekibi, Erol'un parmağına doladığı iplik sayesinde yüzüğü kaydırarak çıkardı.

Erol, itfaiyeye teşekkür etti.

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