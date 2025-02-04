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        Amasya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

        AMASYA'da otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:00
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        Amasya'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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        AMASYA'da otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Akdağ Tüneli mevkisinde meydana geldi. Kısmet S. (33) yönetimindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki İsmail S. (25) ve Saliç S. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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