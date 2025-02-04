Amasya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Akdağ Tüneli mevkisinde meydana geldi. Kısmet S. (33) yönetimindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki İsmail S. (25) ve Saliç S. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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