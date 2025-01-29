Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        E.H. idaresindeki 33 ALD 599 plakalı hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda Ü.T. yönetimindeki 35 AJN 450 plakalı tır ve N.N'nin kullandığı 55 HU 006 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Samsun'dan gelip Amasya'daki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliye tutuklama
        Samsun'dan gelip Amasya'daki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliye tutuklama
        Amasya'da çekicinin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
        Amasya'da çekicinin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
        Amasya'da 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Amasya'da 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Merzifon'da, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
        Merzifon'da, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
        Merzifon'da Kent Konseyi Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da Kent Konseyi Toplantısı yapıldı
        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu
        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu