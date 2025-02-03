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        Motosiklet, sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

        AMASYA'da sürücüsünün 'U' dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:21 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:25
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        Motosiklet, sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
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        AMASYA’da sürücüsünün ‘U’ dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.’nun ‘U’ dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.’nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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