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        Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi; o anlar kamerada

        AMASYA'da saman balyası taşınan traktörün römorku, aşırı yükleme nedeniyle devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:40
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        Fazla saman balyası yüklenen traktörün römorku devrildi; o anlar kamerada
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        AMASYA’da saman balyası taşınan traktörün römorku, aşırı yükleme nedeniyle devrildi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Mecitözü-Amasya kara yolunda meydana geldi. Römorkuna kapasitesinden fazla saman balyası yüklenen traktör ilerlerken yolun sağına devrildi. O anlar, ayı yöne giden bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, dengesiz yüklenen traktör römorkunun bir süre tehlikeli şekilde ilerlediği, ardından yükün ağırlığına dayanamayarak devrildiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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