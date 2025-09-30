Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Devrilen tankerin şoförü yaralandı

        AMASYA'da devrilen tankerin şoförü Mehmet Çamlıca yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:15
        Devrilen tankerin şoförü yaralandı
        AMASYA’da devrilen tankerin şoförü Mehmet Çamlıca yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Suluova ilçesinden Amasya yönüne giderken yağışlı hava nedeniyle Mehmet Çamlıca’nın kontrolünü yitirdiği 60 HN 632 plakalı tanker, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çamlıca ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çamlıca’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

