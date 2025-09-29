Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya-Merzifon hattının tek kadın minibüs şoförü direksiyon başında

        CİHAN OKUR - Çocukluğundan bu yana istediği mesleği icra etmek için 50 yaşında harekete geçen Sevim İrtel, Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya-Merzifon hattının tek kadın minibüs şoförü direksiyon başında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN OKUR - Çocukluğundan bu yana istediği mesleği icra etmek için 50 yaşında harekete geçen Sevim İrtel, Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

        Yaklaşık 5 yıldır ehliyet sahibi olan, evli ve 3 çocuk annesi İrtel, 3 aydır Amasya-Merzifon arasında minibüs şoförü olarak hizmet veriyor.

        Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren İrtel, bir taraftan evinin işleriyle ilgileniyor.

        İrtel, AA muhabirine, küçük yaşlarda annesinin de kısa bir dönem servis şoförlüğü yaptığını ve ona çok özendiğini söyledi.

        Minibüste çalışırken özellikle kadınların kendisini takdir ettiğini anlatan İrtel, "Bu mesleği çok sevdiğim için ehliyet aldım. Küçükken annem öğrenci servisi yapıyordu. Çok sevdiğim bir meslek, yapmak istedim. Sağ olsunlar başkanım ve patronum bana destek oldu. Kadınlar azimli ve kararlı olunca yapamayacakları iş yok. Ben başardım ve bugün buradayım. İnsanların tepkileri çok güzel. Kadın şoförlere artık alışılıyor. Bence bu işi kadınlar daha güzel yapıyor çünkü düzenli ve titizler." dedi.

        -"İşlerini daha titiz yapıyor, yolcular çok memnun"

        İşveren Hüseyin Şişik de bir kadının kendi ekmeğini kazanmasının değerli olduğunu belirterek, "Benim şoförüm rahatsızlandı. Başkanımıza 'Minibüste kadın çalıştırmak istiyorum' dedim. O da destek verdi. Keşke hep böyle olsa. Kadınlar işlerini titiz yapıyor, yolcular çok memnun." diye konuştu.

        Sınırlı Sorumlu 15 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Katmerlikaya da "Aramızda bir hanımefendiyi görmek istedik. Amasya'da bir ilk olsun istedik. Evrakları tam, temiz, düzgün. Bunun devamını bekliyoruz, kadınlara kapımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle pikn...
        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle pikn...
        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı
        Taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada, 2 yaralı
        Taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada, 2 yaralı
        Amasya Kitap Fuarı açıldı
        Amasya Kitap Fuarı açıldı
        Bakan Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde incelemede bul...
        Bakan Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde incelemede bul...