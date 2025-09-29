Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle piknik düzenledi
AmasyaCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İcra Dairesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında personel ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği gerçekleştirildi.
Çocuklar için yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme gibi etkinlikler düzenlenirken, aileler de müzik eşliğinde vakit geçirdi.
Yeni tayin edilen ve ikiz bebek sahibi olan personele sürpriz pasta kesimi yapıldı. Başsavcı Fatih Kocaman ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, aileyle birlikte “Ailemize Hoş Geldin” pastasını kesti.
Başsavcı Kocaman konuşmasında, “Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir aile yapısıyla mümkündür. 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi bu önemin bir göstergesidir,” dedi.
Etkinlik, “Güçlü Aile Güçlü Türkiye” mesajıyla çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.
