Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle piknik düzenledi

        AmasyaCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İcra Dairesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında personel ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle piknik düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AmasyaCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İcra Dairesi tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında personel ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği gerçekleştirildi.

        Çocuklar için yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme gibi etkinlikler düzenlenirken, aileler de müzik eşliğinde vakit geçirdi.

        Yeni tayin edilen ve ikiz bebek sahibi olan personele sürpriz pasta kesimi yapıldı. Başsavcı Fatih Kocaman ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, aileyle birlikte “Ailemize Hoş Geldin” pastasını kesti.

        Başsavcı Kocaman konuşmasında, “Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir aile yapısıyla mümkündür. 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi bu önemin bir göstergesidir,” dedi.

        Etkinlik, “Güçlü Aile Güçlü Türkiye” mesajıyla çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı
        Taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada, 2 yaralı
        Taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada, 2 yaralı
        Amasya Kitap Fuarı açıldı
        Amasya Kitap Fuarı açıldı
        Bakan Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde incelemede bul...
        Bakan Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde incelemede bul...
        Amasya'da devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen kömür tozu yüklü tırın sürücüsü yaralandı