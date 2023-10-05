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        Amasya'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Amasya Üniversitesi öğrencilerine çeşitli konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:19
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        Amasya'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Amasya Üniversitesi öğrencilerine çeşitli konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        Milli Hakimiyet Yerleşkesi bahçesine öğrencileri bilgilendirmeye yönelik stant açan polis ekipleri, öğrencilere narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu, broşür dağıttı.

        Standı ziyaret eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yükseköğretim kurumlarında huzur ve güvenin sağlamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

        Turabi, öğrencilerin karşılaşacakları herhangi bir sorunda emniyet güçlerinden rahatlıkla destek alabileceklerini hatırlattı.

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