Amasya'da 23 bin 600 makaron ele geçirildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde 23 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde 23 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, belirlenen bir evde arama yapıldı.
Aramada, 21 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 2 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet büyük doldurma makinesi ve 7 adet el doldurma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.