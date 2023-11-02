Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da "Kudüs'ün önemi" konulu konferans düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, "Kudüs'ün önemi" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da "Kudüs'ün önemi" konulu konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, "Kudüs'ün önemi" konulu konferans düzenlendi.

        Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Genç Ulaştırmacılar Kulübü öğrencileri tarafından, okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şahin, Kudüs'ün tüm insanlık için önemli bir yer olduğuna işaret etti.

        Şahin, "Filistin coğrafyası ve özellikle Gazze bölgesinde, günlerdir süre gelen bir vahşete ve masum insanların hayatlarını kaybettiği bir ortama üzülerek tanıklık ediyoruz. İsrail'in uygulamış olduğu devlet terörü neticesinde, yerlerinden ve yurtlarından edilen, hayatlarını kaybeden insanlarımızı bir nebze anmak, aynı zamanda Kudüs'ün biz Müslümanlar ve tüm insanlık için önemini anlamak için bir araya geldik." dedi.

        Taşova İlçe Müftüsü Ferhat Koçak'ın "Kudüs'ün önemi" konulu konferansının ardından dua edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        DSİ'den ıslah çalışmasının Yeşilırmak Nehri'nin doğallığını bozduğu iddiası...
        DSİ'den ıslah çalışmasının Yeşilırmak Nehri'nin doğallığını bozduğu iddiası...
        Amasya'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla an...
        Amasya'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla an...
        Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Göynücek Kaymakamı Kartal, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti
        Göynücek Kaymakamı Kartal, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti
        Amasya'da bir lisede öğrencilere hayırsever desteğiyle sağlanan meyve ve se...
        Amasya'da bir lisede öğrencilere hayırsever desteğiyle sağlanan meyve ve se...
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı