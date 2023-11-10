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        Amasya'da öğrencilerden "1938 ve sonsuzluk" koreografisi

        Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1938 ve sonsuzluk koreografisi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:13
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        Amasya'da öğrencilerden "1938 ve sonsuzluk" koreografisi
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        Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1938 ve sonsuzluk koreografisi gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla öğrenciler, bedenleri ile 1938 ve sonsuzluk işareti olan koreografi yaptı.

        Koreografi etkinliğine 130 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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