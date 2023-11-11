Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Amasya'da tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merzifon-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde, Ramazan Gün idaresindeki 55 ACN 924 plakalı tır ile Mustafa Aktan’ın kullandığı 06 DMK 127, Metin Tiryaki yönetimindeki 34 GL 3677, Serkan Günsel idaresindeki 54 ADK 813 ve Tolga Uludağ yönetimindeki 50 SP 085 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Mustafa Aktan, Metin Tiryaki ve Serkan Günsel ile araçta bulunan Nagihan ve Ali Kerem Günsel 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.