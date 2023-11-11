Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Amasya'da tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:35 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Merzifon-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde, Ramazan Gün idaresindeki 55 ACN 924 plakalı tır ile Mustafa Aktan’ın kullandığı 06 DMK 127, Metin Tiryaki yönetimindeki 34 GL 3677, Serkan Günsel idaresindeki 54 ADK 813 ve Tolga Uludağ yönetimindeki 50 SP 085 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Mustafa Aktan, Metin Tiryaki ve Serkan Günsel ile araçta bulunan Nagihan ve Ali Kerem Günsel 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 sürücü yaralandı
        Amasya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 sürücü yaralandı
        Suluova'da öğrencilerden "sonsuzluk" koreografisi
        Suluova'da öğrencilerden "sonsuzluk" koreografisi
        Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı
        Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Amasya'da ilkokul öğrencilerinin öncülüğünde Filistin için 3 ton gıda yardı...
        Amasya'da ilkokul öğrencilerinin öncülüğünde Filistin için 3 ton gıda yardı...
        Amasya'da öğrencilerden "1938 ve sonsuzluk" koreografisi
        Amasya'da öğrencilerden "1938 ve sonsuzluk" koreografisi