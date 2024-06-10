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        Taşova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" projesi etkinliği düzenlendi

        Taşova ilçesinde "Amasya'yı Yaşıyorum" projesi kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:28
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        Taşova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" projesi etkinliği düzenlendi
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        Taşova ilçesinde "Amasya’yı Yaşıyorum" projesi kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Amasya'nın yöresel yemekleri tanıtıldı.

        Okul Müdürü Ayhan Suna, Amasya'nın yöresel yemeklerinin tanıtıma katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye’nin dört bir köşesinde birbirinden lezzetli pek çok özel tat bulabilirsiniz. Ancak her ilin hatta neredeyse her ilçenin kendine özel lezzetleri vardır. Bizler de yaşadığımız bölge ile özdeşleşmiş olan ve Türk mutfağının değerli tatlarını barındıran ürünleri paylaşmak istedik. Medeniyetler coğrafyası Anadolu'nun her bir döneminde derin izler taşıyan Türk mutfağında her tür damak tadına uygun bir yemek mümkündür." diye konuştu.

        Yöresel yemek stantların gezilmesi ile sona eren programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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