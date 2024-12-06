Gümüşhacıköy'de TÜBİTAK projeleri için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idareci ve öğretmenlerinin katılımıyla TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Hacer Ermiş Yılmaz, Gökhan Sontay ve Hüseyin Yolcu, proje detayları, başvuru süreçleri ve önemli noktalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül ise öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi için TÜBİTAK projelerinin önemine değindi.

Bülbül, "Öğrencilerimizin bilimsel meraklarını desteklemek ve onlara araştırma yapma fırsatı sunmak için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin bu konuda gösterdiği ilgi bizleri memnun ediyor." dedi.