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        Amasya'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı

        Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:23
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        Amasya'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı
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        Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını ve suç işlemelerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

        Rektör Turabi, imzalanan protokolün yükümlülerin ve eski hükümlülerin rehabilitasyonuna fayda sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Başsavcısı Kocaman ise 39 maddeden oluşan protokolün başarılı şekilde uygulanmasını temenni ederek, üniversitenin süreçteki desteğinin önemini vurguladı.

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