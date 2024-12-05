Amasya'da denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı

Başsavcısı Kocaman ise 39 maddeden oluşan protokolün başarılı şekilde uygulanmasını temenni ederek, üniversitenin süreçteki desteğinin önemini vurguladı.

Rektör Turabi, imzalanan protokolün yükümlülerin ve eski hükümlülerin rehabilitasyonuna fayda sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını ve suç işlemelerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

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