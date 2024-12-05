Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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