Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, esnaf ve pazaryerini ziyaret etti
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki esnaf ve pazaryerini ziyaret etti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçedeki esnaf ve pazaryerini ziyaret etti.
Esnafın sorunlarını dinleyen Güneş, ilçeye daha iyi hizmet edebilmek için esnafın görüşünün önemli olduğunu söyledi.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
"İlçemize atandıktan sonra esnaflarımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek birebir tanışma fırsatını buluyorum. Kaymakamlık olarak devletin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, halk günü toplantılarında beraber olamadığımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz."
Güneş'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu eşlik etti.
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