Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle ev yapılacak

Daha sonra Vali Bakan, Kaleköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Mutluluk duyan yaşlı çift ise Vali Bakan'a teşekkür etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Kaleköy köyünde evi yanan 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.