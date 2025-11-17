Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle ev yapılacak

        Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle yeniden ev yapılacağı müjdesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle ev yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da evi yanan yaşlı çifte el birliğiyle yeniden ev yapılacağı müjdesi verildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Kaleköy köyünde evi yanan 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Bakan, devletin aileyi yalnız bırakmayacağını ve el birliğiyle evlerinin yeniden inşa edileceğini belirtti.

        Mutluluk duyan yaşlı çift ise Vali Bakan'a teşekkür etti.

        Daha sonra Vali Bakan, Kaleköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Amasya'da şehit 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak
        Amasya'da şehit 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak
        Küs olan kardeşlerin tilki rekabeti: Ağabey mangal partisi yapıyor, kardeşi...
        Küs olan kardeşlerin tilki rekabeti: Ağabey mangal partisi yapıyor, kardeşi...
        Vali Bakan açıkladı: Yaşlı çiftin yanan evleri el birliğiyle yeniden inşa e...
        Vali Bakan açıkladı: Yaşlı çiftin yanan evleri el birliğiyle yeniden inşa e...
        Yeşilırmak Nehri'nde 6 iş makinesiyle temizlik çalışması
        Yeşilırmak Nehri'nde 6 iş makinesiyle temizlik çalışması
        Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi, kaza anı kamerada
        Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi, kaza anı kamerada
        Evi yanan yaşlı çiftçinin biriktirdiği paralar ve eşyaları küle döndü
        Evi yanan yaşlı çiftçinin biriktirdiği paralar ve eşyaları küle döndü