Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı

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Amasya'da bir köyde çıkan yangında 3 ev kül oldu.

Amasya'ya bağlı Akyazı köyünde belirlenemeyen bir sebeple dün gece ortaya çıkan yangında Metin Kılıç, İlhan Kılıç ve Ahmet Kılıç'a ait 3 ev alevlere teslim oldu.

Amasya Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında ağır maddi hasar meydana geldi. Evin garajında bulunan bir araçta yangının etkisiyle hasarlar oluştu.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başladı.

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