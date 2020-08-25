Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”

İHA

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs salgını ve hava sıcaklıklarından dolayı kan stoklarının azalmasından nedeniyle Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs salgını ve hava sıcaklıklarından dolayı kan stoklarının azalmasından nedeniyle Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı, Merzifon Atatürk Anıtı önünde yer alan Kızılay gezici kan toplama bağış aracına giden Demirkale, kan bağışında bulundu ve kan bağışının önemini vurguladı. Kanın sadece acil durumlarda değil, sürekli ihtiyaç olduğunun altını çizen İlçe Kaymakamı Demirkale burada yaptığı açıklamada, “Kan tek kaynağı insan olan ve başka hiç bir yolla üretilemeyen biyolojik bir maddedir. Kan bütün dünyada gönüllü ve karşılık beklemeyen bağışçılar aracılığıyla sağlanmaktadır” diye konuştu.
Her yıl binlerce insanın kan bulamadığı için hayata veda ettiğine dikkat çeken İlçe Kaymakam Demirkale, “Her yıl binlerce insan, bir kaza veya hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle kan bağışına katkıda bulunan vatandaşlarımıza ve Kızılay kan merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı hediye
YEREL HABERLER Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı ...
Koleksiyon olarak biriktirdiği antik eserlerle hafızaları tazeliyor
YEREL HABERLER Koleksiyon olarak biriktirdiği antik eserlerle ...
Amasya’da ev yangını
YEREL HABERLER Amasya’da ev yangını
Vali Masatlı’dan tarlalardaki hasada inceleme
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan tarlalardaki hasada inceleme
Suluova'da gökyüzünde ilginç görüntü
YEREL HABERLER Suluova'da gökyüzünde ilginç görüntü
İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen araçtan ...
Bakan Yardımcısı Yavuz, Boraboy Gölü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz, Boraboy Gölü’nü ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X