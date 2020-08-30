Amasya’da 213 bin 500 kitap dağıtıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20202021 eğitim öğretim yılı için Amasya’nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerine 213 bin 500 ücretsiz kitap gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20202021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları Temmuz ayı itibarıyla gönderildi. Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimince yapılan dağıtım ihalesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yüklenici firma tarafından Merzifon'un yanı sıra Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde bulunan 135 okula toplam 213 bin 500 kitap ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.