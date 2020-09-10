Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Merzifon İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MİMDER), bir televizyon programında imam hatipliler hakkındaki sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merzifon Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Merzifon İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetimi ve üyeleri hem dernek olarak hem de bireysel olarak Mütercimler hakkında suç duyurusu gerçekleştirdi.



“Kamu davası açılmasını talep ediyoruz”

MİMDER Başkanı Ali Talha Demir burada yaptığı açıklamada, “Bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tüm imam hatiplileri suç duyurusunda bulmaya davet eden Demir, imam hatiplilere yönelik iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcıküçük düşürücü ifadelerin sadece bir camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk Türkiye’yi, birlik ve dirliğimi hedef aldığını ifade etti.

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