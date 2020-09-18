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Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

İHA

Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’ya bağlı Boyalı köyü yolunda Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirten Vali Masatlı, asfalt çalışmalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Köy muhtarı ve köy sakinleriyle de uygulanan hizmetler konusunda sohbet eden Masatlı, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettiriyoruz. Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz. Amasya’mızın kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan Boyalı köyündeki çalışma kapsamında 0,8 km 1. kat ve 7 km 2. kat olmak üzere toplamda 7,80 km’lik sathi asfalt kaplama gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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