Amasya çiftçisine kiraz fidanı desteği Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Meyvecilikte çıtayı daha yukarılara taşımak için çalışmalar yapmaktayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya çiftçisine kiraz fidanı desteği Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Meyvecilikte çıtayı daha yukarılara taşımak için çalışmalar yapmaktayız”

İHA

Amasya çiftçisine kiraz fidanı desteği Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Meyvecilikte çıtayı daha yukarılara taşımak için çalışmalar yapmaktayız”

Türkiye’deki kiraz üretiminin gerçekleştirdiği önemli kentlerden Amasya’da Amasya Valiliği’nin himayesinde İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçilere 19 bin 500 adet kiraz fidanı dağıtıldı.
Amasya denince akla meyveciliğin gelmekte olduğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, “Geçmiş yıllarda bu alanda pek çok çalışma hayata geçirilmiştir. Bizde bu çıtayı daha yukarılara taşımak için çeşitli çalışmalar yapmaktayız” dedi.
Dünyanın gıpta ederek baktığı Anadolu topraklarında yapılan üretimle ekonomiye can verildiğini belirten Vali Masatlı, “Dünyada iyi bir tarım ülkesi olarak gösteriliyoruz. Yeni dünya düzeninde ülkeler kendi kendine yetebilen, gıda arzı bakımından dışa bağımlı olmayan bir konuma gelmek istiyorlar. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz bütün alanlarda olduğu gibi tarım alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarıların yanı sıra teknik personelinden ekipmanına, tohumdan gübresine, hibe desteğinden teşvike kadar farklı alanlarda tarım sektörümüz ve çiftçimiz için çaba sarf edilmektedir” diye konuştu.
2023 hedefleri doğrultusunda tarım ve diğer alanlarda Amasya için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarına değinen Masatlı, “Bugün hayvancılıkta ülkemiz ortalamasına göre iyi bir konumdayız. Tarımda ise ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumunda birinci, kuru soğanda ikinci, Amasya elmasında üçüncü, bamya ve salatalık dahil çeşitli ürünlerde de beşinci sırada yer almaktayız. Ülke olarak dünyada söz sahibi olmak için daha çok üretmemiz ve ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmamız gerekmektedir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.
Projeye yaklaşık 350 bin lira harcandığını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de iç ve dış piyasaya pazarlanan kiraz miktarını artırmak ve tarım şehri Amasya’ya daha fazla katma değer sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Programa, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve diğer yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya polisinden sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Amasya polisinden sahte içki operasyonu
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
YEREL HABERLER Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Suluovalı AK kadınlardan sağlıkçılara özel ikram
YEREL HABERLER Suluovalı AK kadınlardan sağlıkçılara özel ikram
Küçük Yusuf’un tablet talebini müftü karşıladı
YEREL HABERLER Küçük Yusuf’un tablet talebini müftü karşıladı
İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı
Kaymakam Demirkale’den korona denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirkale’den korona denetimi
Karantinayı ihlal edenler yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edenler yurda yerleştirildi
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
YEREL HABERLER Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu
Vali Masatlı: “Taşova OSB ilimizin ekonomik kalkınması için önemli bir adım”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Taşova OSB ilimizin ekonomik ...
Markete müşteri gibi girdi, telefon çalıp çıktı
YEREL HABERLER Markete müşteri gibi girdi, telefon çalıp çıktı
Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu
YEREL HABERLER Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu
Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
YEREL HABERLER Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton ...
Amasya Üniversitesi “Ulusal Kutup Programı”na dahil oldu
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi “Ulusal Kutup Programı”na dahil ...
Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
YEREL HABERLER Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu
Başkan Sarı: “Açık hava müzesi görünümündeki Amasya’mız doğal bir film platosu”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: “Açık hava müzesi görünümündeki ...
Jandarmadan 3 ilde eş zamanlı kablo hırsızlığı operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmadan 3 ilde eş zamanlı kablo hırsızlığı ...
7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer, yardım bekliyor
YEREL HABERLER 7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer, yardım bekliyor
Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor
YEREL HABERLER Yeşilırmak’ta su seviyesi alarm veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X