Aşı ekiplerini şoke eden ölüm Aşı için gittikleri evde yaşlı çiftin cenazeleriyle karşılaştılar

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine korona virüs aşısı yapmak için gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularıyla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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