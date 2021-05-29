Yıldırım evi yaktı

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Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde düşen yıldırım sonucu bir ev yanarak küle döndü.

Merzifon ve köylerinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bir süre etkili oldu. Yağışla birlikte Çaybaşı köyünde Cemal B.’ye ait olduğu öğrenilen bağ evine yıldırım düştü. Bağ evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürerek, evde soğutma çalışmaları yaptı.

Yıldırım nedeniyle alev alev yanan bağ evi, kullanılamaz hale gelirken tek teselli can kaybı yaşanmaması oldu.

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