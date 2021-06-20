Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

İHA

Amasya'da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz 'Babalar Günü' kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Amasya’da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz 'Babalar Günü' kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi ve Merzifon Gençlik Merkezinin desteğini alan 8 yaşındaki madenci çocuğu Ayşe Sena Kurkmazlı, babası Emrah Kurkmazlı’nın çalıştığı maden ocağının yolunu tuttu. Yerin metrelerce altında kömür çıkartmaya çalışan babasının Babalar Günü'nü anonsla kutladı. “Baba seni seviyorum. İyi ki varsın” sözleri karşısında çok şaşırıp duygulanan baba ile evladının vardiya bitimindeki buluşması ise yürekleri ısıttı.
Ambulans sürücüsü ve polis babaya evlatlarının yaptığı sürprizin de görüntülendiği paylaşımın sonunda “Yaşam veren ve güneş ışığı gibi ısıtan babalarımız. Babalar Günü’nüz kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da el sanatları sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Amasya’da el sanatları sergisi düzenlendi
Amasya’da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
YEREL HABERLER Amasya’da kirazlar yarıştı: Birinciye 3 bin TL ödül
Amasya’da festival coşkusu konserle devam etti Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte sevilen türküleri seslendirdi
YEREL HABERLER Amasya’da festival coşkusu konserle devam ...