Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Amasya’da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz 'Babalar Günü' kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi ve Merzifon Gençlik Merkezinin desteğini alan 8 yaşındaki madenci çocuğu Ayşe Sena Kurkmazlı, babası Emrah Kurkmazlı’nın çalıştığı maden ocağının yolunu tuttu. Yerin metrelerce altında kömür çıkartmaya çalışan babasının Babalar Günü'nü anonsla kutladı. “Baba seni seviyorum. İyi ki varsın” sözleri karşısında çok şaşırıp duygulanan baba ile evladının vardiya bitimindeki buluşması ise yürekleri ısıttı.

Ambulans sürücüsü ve polis babaya evlatlarının yaptığı sürprizin de görüntülendiği paylaşımın sonunda “Yaşam veren ve güneş ışığı gibi ısıtan babalarımız. Babalar Günü’nüz kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

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