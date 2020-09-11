Amazon kabilesi tarafından göğsünden okla vurulan Brezilyalı yetkili yaşamını yitirdi

Rieli Franciscato kariyerinin büyük bölümünü yerli halkların korunmasına adamıştı.

Brezilya'nın kuzeybatısındaki Rondonia eyaletinde, yerlilerin korunması için yürüttüğü çalışmalarla tanınan bir devlet yetkilisi, bir Amazon kabilesi tarafından göğsünden okla vurularak yaşamını yitirdi.

2019'da popülist Jair Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra tüm yerli gruplar gibi toprakları tehdit altına giren ve dış dünyayla bağlantısı olmayan Cautario Nehri kabilesi üyelerinin, aralarında 56 yaşındaki Rieli Franciscato'nun da bulunduğu ziyaretçileri 'düşman' sandığı tahmin ediliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, yerlilerden sorumlu bakanlıkta uzman olarak çalışan Franciscato Çarşamba günü polis korumasında inceleme amaçlı olarak bölgeye gitti.

Kabile üyelerinin ok atışına başlamasından sonra Franciscato bir aracın arkasına saklandı ancak kalbinin hemen üstünden vuruldu.

'Oku göğsünden çıkarıp koşmaya başladı'

Bir polis memuru Franciscato'nun oku göğsünden çıkardığını belirterek "Oku çıkardıktan sonra çığlıklar atarak 50 metre kadar koştu sonra da yere yığıldı" dedi.

Olaya tanık olan Gabriel Uchida adlı bir gazeteci de "Normalde barışçıl bir kabile olarak biliniyorlar. Ama bu kez beş okçu vardı" diye konuştu.

Amazon yerlilerinin korunması için çalışmalar yürüten ve 1980'lerde Franciscato'nun çabalarıyla kurulan Kaninde adlı sivil toplum kuruluşu kabilenin dışarıdan gelenlerin dost mu düşman mı olduğunu bilecek kapasitesi olmadığını belirtti.

Yerli halkların liderleri, Amazon'u tarım ve madenciliğe açma vaadinde bulunan Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra ata topraklarına yönelik saldırıların arttığını söylüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Amazonlarda ormansızlaşma sürecini hızlandırmakla suçlanıyor.

Bu liderler, Bolsonaro'nun politikalarının tarım arazisi açmak ya da madencilik yapmak için ormanlarını yok eden grupları cesaretlendirdiğini savunuyor.

Çevreci gruplar, Bolsonaro'unun Franciscato'nun çalıştığı daire ve yerlilerin korunması için çaba yürüten diğer kurumların bütçesini kestiği ve Amazon'un ormansızlaşmasına göz yumduğunu belirtiyor.

Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon'da dış dünyayla bağlantısı olmayan yüz kadar kabile yaşıyor.