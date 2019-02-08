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Amazon'un kurucusu Bezos: Tabloid dergisi National Enquirer bana şantaj yaptı

Dünyanın en zengin insanı olan, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Amerikan tabloid dergisi National Enquirer'ı kendisine şantaj yapmakla suçladı. Bezos, avukatları ve derginin bağlı olduğu medya grubunun yetkilileri arasında geçen tüm yazışmaları yayımladı.

Giriş: 08.02.2019 - 15:04 | Güncelleme:  
- Reuters
Bezos kendisinin hedef gösterilmesinin siyasi olduğunu söyledi

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Amerikan tabloid dergisi National Enquirer'ı kendisine şantaj yapmakla suçladı.

Aynı zamanda dünyanın en zengin kişisi de olan Bezos, avukatları ve derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ın (AMI) yetkilileri arasında geçen tüm yazışmaları yayımladı.

Bezos, blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Kişisel bilgilerimi sızdırmak ve yaşayacağım utanç pahasına bana yolladıkları tehdit içeren e-postaları değiştirmeden yayımlamaya karar verdim" dedi, tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini söyledi.

Amazon'un kurucusu, AMI'ın sahiplerinin avukatlarının, gönderdikleri elektronik postalarla kendisini, ilişki yaşadığı Lauren Sanchez ile fotoğraflarını basmakla tehdit ettiklerini söyledi.

- Getty Images
Eski televizyon sunucusu Lauren Sanchez'in Bezos ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor

Bezos, AMI'ın kendisinden, fotoğrafların basılmaması karşılığında, National Enquirer'a sızan, kendisi ve Sanchez arasındaki mesajlarla ilgili soruşturmaya son vermesini istediğini vurguladı.

AMI, BBC'ye konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Eşinden boşanıyor

Bezos ve eşi Mackenzie, geçen ay karşılıklı verdikleri kararla boşanacaklarını duyurmuşlardı.

- Reuters
Bezos ve eşi Mackenzie geçen ay karşılıklı verdikleri bir kararla ayrılacaklarını duyurmuşlardı

Amerikan Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos, AMI'ın kendisini siyasi görüşleri yüzünden hedef gösterdiğini iddia ediyor.

Jeff Bezos, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington Post gazetesinin öldürülen yazarlarından Cemal Kaşıkçı'nın dosyasıyla yeterince ilgilenmediğini de vurguluyor.

Bezos ayrıca AMI ve Trump arasındaki ilişkiye de dikkat çekiyor.

AMI, Trump'ın kampanyası sürecinde onun ile ilişkisi olduğu iddia edilen bir playboy modeline 150 bin dolar ödeme yaptığını kabul etmişti.

Bezos'un yazısı üstüne New Yorker dergisinin muhabirlerinden Ronan Farrow da AMI tarafından benzer tehditler aldığını Twitter'dan duyurdu.

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BBC TÜRKÇE

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