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Reuters

Brezilya Federal Polisi yaptığı açıklamada, altın avcılarının yerel polis karakolunu işgal etmeye çalıştıklarını ve altın madencilerine yönelik devam eden operasyonlarda kullanılan araçları ve helikopterleri enkaza çevirdiğini söyledi.

Brezilya’da yerli halkı temsil eden APIB, ‘‘Bir kez daha yerli halkın yaşamı Amazon'daki altın madencileri tarafından tehdit ediliyor." diyerek açıklamada bulundu.

Altın madencilerinin saldırıları sonucunda benzinle yakılan evden Tapojos nehri boyunca siyah dumanlar yükseldi. APIB, köye yapılan saldırının polisin yerli toprakları koruma operasyonuna karşı bir misilleme olmasından şüphelendiğini aktardı.

Daha önce, Amazon'da yaşayan Yanomami kabilesine, yasa dışı altın madencileri tarafından av tüfeğiyle ateş açılmıştı.

Brezilya’nın aşırı sağ olarak gösterilen Başkanı Jair Bolsonaro’nun yerli topraklarda madenciliği ve ticareti yasallaştırması konusundaki desteği bu bölgede yerli halkın saldırılara maruz kalmasına neden oldu.