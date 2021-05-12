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Amazon’daki Yanomami kabilesi yasa dışı altın madencilerine direniyor

Amazon'da yaşayan Yanomami kabilesine, yasa dışı altın madencileri tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kabile, altın avcılarına, oklar ve yaylarla karşılık verdi. Çıkan çatışmada ölenlerin olduğu biliniyor.

Amazon’daki Yanomami kabilesi yasa dışı altın madencilerine direniyor

Yanomami kabilesi lideri, pazartesi günü yasa dışı altın madencilerinin otomatik silahlarla yerli halka ateş açtığını söyledi. BBC’nin aktardığı habere göre, kabile tarafından üç altın madencisi öldürüldü. Konuya ilişkin Brezilya hükûmetinden doğrulama gelmedi.

Yanomami Hutukara Derneği Başkanı Dario Koponewa, dört altın madencisinin yay, ok ve av tüfeğiyle yaralandığını söyledi.

Olay, madencilerin Yanomami kabilesininin, yasa dışı altın madencilerinin Uraricoera Nehri’ne girişine engel olmasıyla başladı. Yanomami kabilesine 30 dakikalık ateş açıldı, kabile oklarla ve yaylarla karşılık verdi.

Bölgede uzun süredir süren gerginliğin sebeplerinden biri, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından desteklendiği bilinen yasa dışı altın madencileri.

ALTIN AVCILARINA SUÇLAMA

Dış dünyayla iletişimi çok az olan ve izole yaşayan Yanomami kabilesi, Covid-19’un bu bölgeye girişini de altın madencilerini sorumlu tutuyor. Geçen yıldan beri bölgede 9 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Altın madencileri cıva kullanarak altını maden cevherinden ayırıyor. Kullanılan cıvaysa bölgedeki ekosistemi bozuyor.

Yaklaşık 27 bin nüfuslu izole yaşam süren kabile, sayılarının yaklaşık 20 bin olduğu bilinen yasadışı altın madencilerinin topraklarını istila etmesine karşı çıkıyor. Bölgede son dönemlerde giderek artan gerilim silahlı çatışmaya dönüştü.

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Kabile üyesi Hekurari Yanomami, federal yetkililere yazdığı mektupta, bölgedeki artan şiddet sarmalını durdurmak için çağrı yaparak acil eylem planı için yardım istedi. Yerli grubun madencilerin tehditlerine karşı ormana sığındığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, artan gerginlik sonra Brezilya hükümetinin yerlilere ilişkin çalışmalar yapan Funai’nin başına bir polis atadığı biliniyor.

UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI

Mektupta kabile üyesi, altın avcılarının suç örgütüyle bağlantılı olduklarını iddia etti. Uzmanlarsa bölgenin São Paulo merkezli Primeiro Comando da Capital (PCC) üyeleri tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığı bağlantılı bir grup tarafından kontrol edildiğini vurguluyor.

ORMANSIZLAŞMADA EN YÜKSEK SEVİYE

Dünyanın akciğerleri olan Amazon’daki ormansızlaşma 12 yılın en yüksek seviyesinde. Brezilya’da Jair Bolsanaro hükûmeti döneminde bu rakamın arttığı biliniyor. Bölge 2019 yılında büyük bir yangın yaşamış ve 500 bin hektar orman kül olmuştu.

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