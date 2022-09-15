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Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da amca-yeğen tartışması cinayetle bitti - Güncel haberler
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Batman'da amca-yeğen tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Batman'da amca-yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Berzan Doğu, ticari anlaşmazlık yaşadığı amcası Berzan Doğu ile arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belindeki silahı çıkardı. Arbede sırasında silahın ateş almasıyla ağır yaralanan Berzan Doğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Batman'da amca-yeğen tartışması cinayetle bitti - Güncel haberler
Amca-yeğen tartışması cinayetle bitti
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AA

Batman'da amca-yeğen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Ekrem Doğu (41), ticari anlaşmazlık yaşadığı amcası Berzan Doğu'nun (57) Çamlıtepe Mahallesi'ndeki dükkanına gitti.

GÖĞSÜNDEN VURULDU, KURTARILAMADI

Aralarında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine amca Doğu belindeki tabancayı çıkardı. İkili arasında yaşanan boğuşma esnasında silahın ateş alması sonucu Berzan Doğu göğsünden ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Doğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Ekrem Doğu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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