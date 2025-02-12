Amed SK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed SK, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 10'da Yohan Cassubie ve 90. dakikada Mehmet Yeşil'in golleriyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 34'e yükseltti. Bandırmaspor ise 37 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed SK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10'da Yohan Cassubie ve 90. dakikada Mehmet Yeşil attı. Konuk ekibin tek golünü ise 81. dakikada Mehmet Yeşil (kk) kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 34'e yükseltirken, Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.