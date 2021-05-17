ABD ve AB'den ticareti bozucu politikalara karşı ortak bildiri

Ticareti bozucu etkinlikleri destekleyen ülkelere karşı yayımlanan ortak bildiride, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yetkilileri tarafından Çin parantezi açıldı.
Ortak açıklama, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis tarafından yapıldı.
— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 17, 2021
Ticareti bozucu politikaların yanında ortak bildiride küresel ölçekte çelik ve alüminyum tarifesiyle ilgili görüşmelerin başladığını duyurdu.
ABD uzun süredir Çin'i yasa dışı ticaret, ucuza mal edilen ürünler ve fikir hırsızlığıyla suçluyor.
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