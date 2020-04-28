AA

ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların yarıdan fazlasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine posta yoluyla oy kullanmaya sıcak baktığı belirtildi.

The Associated Press ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, Amerikalı seçmenlere başkanlık seçimlerinde mektupla oy kullanma seçeneği soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı salgının devam etmesi halinde seçim sandığına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanmaya olumlu bakarken, yüzde 23'ü buna karşı çıktı, yüzde 17’si de çekimser görüş belirtti.

Parti bazında ise Demokrat seçmenlerin yüzde 73’ü mektupla oy kullanma yöntemine sıcak bakarken, yüzde 12’si karşı çıktı, yüzde 15’i de çekimser kaldı.

Cumhuriyetçi seçmenlerde ise posta yoluyla oy kullanmaya sıcak bakanların oranı yüzde 46'da kalırken, yüzde 40'ı olumsuz cevap verdi, yüzde 14’ü de çekimser olduğunu belirtti.

Ankette, partili seçmenler arasındaki görüş farkının ABD Başkanı Donald Trump’ın posta yoluyla oylamaya karşı olmasının Cumhuriyetçi destekçilerini etkilediğinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

Anket, 16-20 Nisan arasında rastgele adreslerden seçilen 1057 Amerikalı seçmenle gerçekleştirildi.

NEW YORK'TA DEMOKRAT PARTİ ÖN SEÇİMLERİ İPTAL

ABD’nin New York eyaletinde (NY) haziran ayında başkanlık adaylarının belirlenmesi için yapılması beklenen Demokrat Parti ön seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gereği iptal edildi.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, "New Yorklu yetkililer, koronavirüs salgını mücadelesine zarar verebileceği düşüncesiyle Demokrat Partinin başkanlık ön seçimlerini bugün aldığı bir kararla iptal etti." ifadesi yer aldı.

Haberde, New York Seçim Kurulundaki Demokrat üyelerin bu kararının, adaylardan Bernie Sanders’in Demokratların başkanlık yarışında, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden lehine çekilmesinin sonrasında geldiğine dikkati çekildi.

Gazeteye konuyla ilgili açıklama yapan New York Seçim Kurulu Demokrat Eş Başkanı Douglas A. Kellner, Sanders taraftarı binlerce kişiden iptal kararı verilmemesi ve Sanders'ın oy pusulalarında kalması yönünde e-posta geldiğini belirterek, "Ancak halk sağlığının tehlikede olduğu bir dönemde böyle bir istek gerekçesiz ve gerçekten anlamsız görünen bir güzellik yarışması gibi." ifadesini kullandı.

Kellner, seçim yarışından çekilen adayların isimlerinin oy pusulalarından çıkarılmasının New York kanunlarına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, günlük basın brifinginde ön seçimlerin iptal kararına ilişkin soruyu yanıtlayan New York Valisi Andrew Cuomo, seçimde görevli birçok çalışanın endişe duyduğunu, Seçim Kurulunun iptal kararına karışmayacağını belirtti.

New York, Seçim Kurulunun aldığı kararla başkanlık yarışında ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet oldu.

Başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Bernie Sanders’in kampanya yetkilileri, dün New York Seçim Kuruluna yazdıkları mektupta, 23 Haziran'daki ön seçimlerin iptal edilmemesi ve Sanders’in isminin oy pusulalarında kalmasının partinin birliği için gerekli olduğu yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ABD’de 16 eyalette ön seçimler ertelenmiş ve vatandaşların posta yoluya oy kullanması tavsiye edilmişti.