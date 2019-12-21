Amerikan Donanması TikTok'u tehdit saydı

ABD ordusu, Çin'den çıkan ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal paylaşım uygulaması TikTok'a savaş açtı.
Amerikan Donanması'nın hafta içinde yayınladığı genelgeyle donanma mensuplarından, devlet bağlantılı mobil cihazlarından TikTok uygulamasını silmeleri istendi.
Uygulamanın silinmediği cihazların, donanmanın iletişim ağına girişlerinin bloke edileceği vurgulandı.
Açıklamada, TikTok'un siber güvenlik tehdidi yarattığı belirtildi, ancak tehdidin içeriğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Pekin merkezli ByteDance firmasının geliştirdiği TikTok uygulaması, kullanıma sunulduğu 2017 yılından bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede en popüler uygulamalar arasında yer alıyor.
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