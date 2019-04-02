AA açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



31 Mart mahalli idareler seçim sonuçlarını hızlı ve başarılı şekilde kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansı’na yönelik belli mecralarda kasıtlı olarak üretilen yalan haberler ve asılsız ithamlar bugün maalesef Genel Müdürümüz ve ailesini de hedef alan son derece seviyesiz, insafsız ve ahlak dışı bir boyuta ulaşmıştır.

Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya kuruluşları, Anadolu Ajansı’nın tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır. Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin ailelerine de yönelmiş olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir. Anadolu Ajansı Gündem toplantısında, Genel Müdürümüzün personelimize yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifadeler aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürümüze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır. Anadolu Ajansı olarak şunu belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza atanlar yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.